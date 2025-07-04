Проклятие «ледяного человека»: что скрывает 5300-летняя мумия

Исследователи до сих пор бьются над загадками мумии Этци, найденной более 30 лет назад в Альпах. Почему наряду с научными открытиями говорят и о проклятии «ледяного человека», разбиралось издание «Царьград».

Тело Этци, которому дали имя по названию долины, расположенной рядом с местом находки, было обнаружено более 30 лет назад в Альпах. Его нашла семейная пара из Нюрнберга во время прогулки, решив, что это пропавший ранее альпинист. Однако их смутило то, что рядом с телом лежали колчан со стрелами, доисторический топор и другие вещи. Позже исследователи выяснили, что находке 5300 лет.

По данным ученых, останки «ледяного человека» так хорошо сохранились из-за того, что тело оказалось в небольшом овраге недалеко от ледника, окруженном большими камнями. После смерти Этци овраг постепенно заполнился снегом и льдом. Нетронутым было не только тело, но и снаряжение, в том числе и мешок с личными вещами, где была обнаружена и еда - сушеное оленье мясо и чернослив.

Исследователи высказали несколько теорий смерти древнего человека. По одной из них, Этци был ранен в спину стрелой, которая затронула артерию. Согласно другой версии, «ледяной человек» охотился с соплеменниками, вступил в схватку с другими племенами и после получения тяжелого ранения «прилег отдохнуть» и умер.

Однако позднее выяснилось, что умер Этци в одном месте, а похоронили его в другом. Но, вероятно, он действительно получил ранение. Серия исследований позволила установить, что «ледяной человек» находился в горах на высоте 2500 метров примерно за 33 часа до смерти. Далее его ожидал спуск по южному склону альпийского хребта и еще одно восхождение на высоту 3000 метров примерно за пять часов до смерти.

При этом ученые обнаружили, что древний человек не был здоров. У него развивались сердечная недостаточность и артрит, он был склонен к диабету второго типа и ожирению, не переносил лактозу, а возраст его составлял 46 лет. Вес его в момент смерти был 50 кг, рост - около 160 см.

Проклятие «ледяного человека»

Вскоре после сенсационной находки среди участников исследований началась череда смертей, и появились слухи о проклятии «ледяного человека», отмечает издание.

Сначала умер Хельмут Симон, нашедший вместе с женой мумию. Его обнаружили замерзшим в той же позе, что и найденный им Этци. Затем скончался руководивший исследованиями «ледяного человека» археолог из Университета Инсбрука Конрад Шпиндлер. В автокатастрофе по пути на лекцию разбился руководитель группы экспертов Райнер Хенн, который одним из первых осматривал мумию.

В результате схода лавины умер альпинист Курт Фриц, сопровождавший Хенна к телу Этци. А австрийский журналист Райнер Хельцль, который вел съемку извлечения ледяной мумии, скончался от опухоли мозга.

Мистическая версия этой череды смертей была подкреплена странными татуировками на теле Этци, выполненными сажей, втертой в неглубокие надрезы. Всего насчитали более 50 загадочных рисунков, большая часть которых являлись горизонтальными полосками. Ученые предположили, что многочисленные знаки должны были помочь человеку излечиться от болезней. Была также версия о связи рисунков с древнекитайской «Книгой перемен». При этом знания о биологически активных точках, равно как и гексаграммы, появились в Китае более чем через тысячу лет после смерти Этци в Альпах.

Загадочные смерти, связанные с Этци, прекратились после 2005 года. Тогда заговорили о том, что мумия «забрала свое и успокоилась». Сейчас тело «ледяного человека» хранится в Археологическом музее Южного Тироля в Италии в специально сконструированной для него холодильной камере.

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