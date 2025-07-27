Правда ли кошки боятся огурцов?

Наверняка вы натыкались в социальных сетях на видео, где кошки сильно пугаются из-за огурцов. Они подпрыгивают высоко в воздух, выгибают спину… Но почему простой овощ вызывает такую бурную реакцию? И правда ли, что источник страха именно в огурцах? Портал popsci.com разобрался в этих вопросах.

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По правде говоря, наука по-прежнему не так уж хорошо понимает поведение кошек — оно очень малоисследовано. Некоторые эксперты выдвигали теории, что огурцы могут походить на змей, которые способны причинить вред кошкам в дикой природе, но некоторые специалисты сомневаются в этой гипотезе. В реальности далеко не все кошки так резко реагируют на огурцы или любые другие объекты похожей формы, вроде моркови или шоколадных батончиков.

Тем не менее, мы знаем, что кошки не зря заслужили репутацию пугливых животных. Они — вид-жертва, который в дикой природе всегда начеку, чтобы не стать жертвой хищника. Кошки с большой неохотой поворачиваются спиной к открытым пространствам, даже для того, чтобы поесть. Лишь повторяя этот ритуал, из раза в раз, они постепенно начинают чувствовать себя в безопасности.

Другими словами, на видео, где кошки пугаются огурцов, они находятся в месте, которое кажется им безопасным. Затем человек тайком кладет у них за спиной достаточно большой объект, которого раньше никогда там не было — и отсюда вытекает бурная реакция, когда животное оборачивается.

По сути, реакция кошек ничем не отличается от реакции человека, который зашел в душ и увидел там огромного паука. Мы чувствуем себя в безопасности, но внезапно натыкаемся на что-то неожиданное. Просто у кошек испуг обостряется из-за того, что они и без огурцов всегда настороже.

Как бы то ни было, ученые сходятся в одном: испуганные кошки, попадающие в «смешные» видео, испытывают чудовищный стресс. Они делают то, что их сородичи обычно делают, чтобы спастись от смерти в дикой природе. Прыжок вверх, выгнутая спина, шерсть дыбом — все для того, чтобы показаться большим и угрожающим животным. В этом поведении нет признаков самозащиты или попытки нападения: оно является результатом страха.

Если кошка напугается случайно, то, скорее всего, со временем она оправится. Однако постоянные раздражители могут обострить навязчивые повадки, агрессию и проблемы со здоровьем, такие как кожные расстройства и чувствительность пищеварения. Не говоря уже о том, что отношения питомца с хозяином могут навсегда испортиться.

На случай, если вам хочется поиграть с кошкой, есть гораздо более здоровые способы, чем съемка испуганного животного смеха ради. Дайте питомцу больше самостоятельности. Если он хочет слезть с ручек, помогите ему спуститься. Кошкам полезны разные активности и развлечения, поэтому обращайте внимание на характерные сигналы, которые дают понять, что животное хочет поиграть.