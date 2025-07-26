Почему детям не надоедает постоянно читать одни и те же книжки?

Почти каждый родитель устает постоянно читать с ребенком одну и ту же книжку. Для взрослого этот ритуал умопомрачительно скучен, зато для детей он невероятно полезен. Портал popsci.com объяснил, как регулярное чтение помогает ребенку развивать полезные навыки.

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Маленьким детям полезно жить по структурированному распорядку дня. Систематический обзор 170 исследований, проведенных от 1950 до 2020 года, показал, что рутина связана с позитивным развитием детей, включая улучшенное когнитивное, эмоциональное, социальное и физическое здоровье, а также защиту от стрессового окружения.

Ученые по-прежнему продолжают изучать механизмы, благодаря которым ежедневная рутина помогает достичь столь положительного эффекта. Но мы точно знаем, что установленные ритуалы предоставляют детям чувство агентности и контроля.

В мире, где заведуют взрослые, привычки и распорядок дня дают детям надежную структуру, которая помогает им чувствовать себя более уверенными и защищенными. Поэтому чтение одной и той же книжки много раз позволяет ребенку почувствовать себя чуточку более «большим». Так что в этом нет совершенно ничего плохого.

Определенные привычки также помогают маленьким детям развивать языковые навыки, будь то чтение книги или пение одной и той же песни в тот или иной момент дня. Предсказуемые акты общей активности и общие истории становятся чем-то, что помогает детям познавать мир, и служит отправной точкой для знакомства с другими вещами. Даже простая книга с картинками способна стать источником знаний, т.к. каждое новое чтение позволяет узнать что-то новое. Взрослые ведь точно также иногда перечитывают любимые книги и открывают для себя новые смыслы.

Но, само собой, для взрослого этот ритуал постепенно может стать достаточно утомительным. Хорошая новость в том, что его можно немного разнообразить. К примеру, попробовать сделать процесс чтения более активным: можно подмечать слова пальцем, обращать внимание ребенка на иллюстрации и задавать ему вопросы об истории. Иногда можно даже попросить детей прочитать книгу родителям, и не важно, как хорошо у них это получается.

Еще один полезный трюк — отслеживание понимания книги ребенком. Текст и иллюстрации не меняются, но взаимодействия юного интеллекта с ними каждый раз будут немного отличаться. Наблюдать за развитием ребенка в этом плане довольно интересно.

Наконец, специалисты советуют родителям просто набраться терпения. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени менять книжки, дети от этого не пострадают. Но стоит помнить, что данная стадия роста ребенка рано или поздно закончится, и ее лучше ценить.