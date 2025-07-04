Названы смартфоны с хорошими камерами на любой бюджет

Редакция портала «Т-Ж» составила подборку из пяти смартфонов с лучшими камерами на любой бюджет.

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В категории «Лучший выбор» поместили Google Pixel 9 Pro. Эксперты назвали его удобным смартфоном с отличным набором камер. Гаджет выдает четкие и эффектные снимки при любых условиях и хорошо снимает видео. Отдельно отмечается обилие ИИ-функций для обработки снимков. Этот смартфон можно купить по цене от 56,2 тыс. руб.

Более дорогой альтернативой указывают флагманский Xiaomi 15 Ultra стоимостью от 98,7 тыс. руб. Устройство выделяется камерой, где два из четырех модулей — телеобъективы с 3- и 4,3-кратным оптическим приближением. При этом эксперты отметили, что сам смартфон не самый удобный, однако его камера является лучшей среди флагманов.

Камерофоном подешевле оказался Realme 14 Pro+, который можно купить по цене от 31,7 тыс. руб.

«Это отличный вариант для повседневной фотографии, когда нужно запечатлеть красивый закат, кошку в смешной позе или подругу во время прогулки», — заявили эксперты.

В топ также вошли iPhone 16 Pro Max и Vivo X200 Ultra стоимостью от 93,7 и 68,9 тыс. руб. Первый определили как лучший смартфон для видеосъемки, а второй — для портретной и предметной съемки.