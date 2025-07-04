У сервиса «Сбой.рф» произошел сбой. Об этом сообщало РИА Новости около 14:20.

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Сервис выдавал ошибку 502 и при подключении через мобильную связь, и при подключении через Wi-Fi-сеть. Тем не менее уже в 14:45 корреспонденту «Газеты.Ru» удалось зайти на сайт портала.

«Сбой.рф» мониторит сбои в работе платформ МТС, Билайн, Youtube, «ВКонтакте», TikTok и других — преимущественно, российских.

4 июля «Детектор сбоев» сообщил, что абоненты МТС жалуются на проблемы с доступом в интернет.

3 июля крупный сбой произошел у «ВКонтакте». У многих россиян не работал ни сайт, ни приложение социальной сети. Позднее у социальной сети начал работать сайт, однако пользователи жаловались на сложности с доступом к воспроизведению аудиозаписей и загрузкой медиафайлов. Позднее работа социальной сети была восстановлена в полном объеме.