В России произошел масштабный сбой в работе операторов

В работе мобильных операторов в России днем в пятницу, 4 июля, произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.
Жалобы поступили от абонентов МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2. По данным ресурса, с неполадками столкнулись жители Москвы, Тверской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей, Чувашии и других регионов.
В комментариях многие пользователи отметили, что у них возникли проблемы со связью и мобильным интернетом.
«Наша сеть работает в штатном режиме», — заявили «Ленте.ру» в пресс-службе «МегаФона».
Кроме того, днем 4 июля сбой произошел в работе сервиса «Сбой.рф», который отслеживает неполадки у интернет-ресурсов. При попытке открыть страницу пользователи видят сообщение об ошибке.
Перед этим пользователи из России массово сообщили о сбое у мессенджера Telegram. Больше всего жалоб поступило из Республики Татарстан.