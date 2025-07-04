В России нашли похожие на кораллы грибы

Россиянин нашел под Тверью необычные грибы, похожие на кораллы. Об этом сообщает ТИА.

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Уточняется, что грибник нашел довольно крупный рогатик гроздевой.

«Гроздь величиной с два кулака. Это съедобный гриб, но сам я никогда его не брал. В Тверской области редко его встречают», — поделился он.

Гриб относится к съедобным, хоть и напоминает внешне кораллы.

Ранее сообщалось, что в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье нашли новый гриб без ножки — он принадлежит к роду Плевромицес. Размер гриба составляет всего от одного до трех миллиметров.