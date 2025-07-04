МТС, «Мегафон», Tele2: в работе российских операторов произошел массовый сбой

В пятницу, 4 июля, жители разных регионов России сообщили о сбоях в работе сети МТС и интернет-провайдера МГТС, а также о сбоях у Tele2, «Ростелекома» и «МегаФона». Об этом свидетельствуют данные проекта «Сбой РФ».

По данным проекта, в случае с МГТС поступило 1247 жалоб за 15 минут. Причины сбоя не уточняются.

По данным проекта, в случае с МГТС поступило 1247 жалоб за 15 минут. Причины сбоя не уточняются.

Как сообщает РИА Новости, в основном на сбой у МТС и МГТС жалуются пользователи Android-устройств - 46 процентов жалоб от общего количества. На втором месте - пользователи устройств на iOS (35 процентов).

Среди лидеров по количеству жалоб - пользователи из Пермского края, Москвы и Подмосковья, Чувашии и Белгородской области.