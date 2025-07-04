Windows 11 почти обошла Windows 10 по популярности

Windows 11 почти сравнялась с Windows 10 по числу пользователей — доля выросла до 48% на фоне окончания поддержки старой ОС, следует из данных аналитического портала StatCounter.

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Согласно отчету по итогу июня, Windows 11 занимает 47,98% рынка, в то время как доля Windows 10 снизилась до 48,76%. Разрыв между версиями составляет менее одного процентного пункта. За последний месяц Windows 11 продемонстрировала рост на 4,76%. Такой стремительный прирост ранее фиксировался лишь в январе 2022 года, спустя два месяца после запуска ОС, когда ее доля увеличилась с 2,6 до 7,89%. В течение 2022 года Windows 11 набрала 18,12%.

Популярность Windows 11 продолжает расти параллельно с оттоком аудитории Windows 10. За июнь 2025 года старая ОС потеряла 4,43%. В отдельных странах новая система уже доминирует: в США — 54,72%, в Великобритании — 59,01%, в Канаде — 51,58%.

Поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. При этом компания не планирует смягчать системные требования Windows 11, из-за чего значительное число устройств останется на Windows 10. Несмотря на устаревание, доля Windows XP остается на уровне 0,43%, Windows 8 — 0,31%, а Windows 8.1 — 0,28%. Учитывая общую пользовательскую базу Windows в 1,4 млрд устройств, даже такие доли эквивалентны миллионам активных систем.