У берегов Мадагаскара найдено разграбленное пиратами судно XVIII века

У берегов Мадагаскара нашли обломки парусного корабля, захваченного в 1721 году во время одного из самых известных пиратских набегов в истории. Португальское судно «Носа Сеньора ду Кабо» перевозило ценный груз из Индии, когда его атаковали морские разбойники под предводительством Оливье Левассера.

В настоящее время затонувший корабль покоится на дне небольшой гавани у острова Нуси-Бураха. В начале XVIII века, во времена так называемого «Золотого века пиратства», там располагался притон разбойников.

Идентификация судна основана на многочисленных доказательствах. Ученые проанализировали его структуру, сравнили с историческими записями и исследовали найденные на месте кораблекрушения артефакты.

Среди предметов оказались изделия из дерева и слоновой кости, в том числе изображение Девы Марии, распятие и табличка с библейским текстом. По мнению ученых, их изготовили в Гоа, где располагался центр португальской колонии на западном побережье Индии, и отправили в Лиссабон. Также были найдены золотые монеты с арабскими надписями и кусочки фарфора.

Согласно историческим источникам, «Носа Сеньора ду Кабо» покинула Гоа в начале 1721 года. Он перевозил золотые слитки и сундуки, полные жемчуга. На борту находились португальский вице-король и архиепископ Гоа.

Корабль пострадал во время шторма. Команде пришлось выбросить за борт пушки, чтобы остаться на плаву. Поэтому она не смогла оказать особого сопротивления пиратам, захватившим судно 8 апреля.

Стоимость груза, по расчетам ученых, могла составить более 138 миллионов долларов в сегодняшних деньгах. Также пираты получили выкуп за взятого в плен вице-короля. Судьба архиепископа остается неизвестной, сообщает Live Science.

Ранее на уединенном испанском острове нашли тайник XVI века. Ученым удалось найти более 30 исторических артефактов. Они предположили, что на острове могли изготавливать фальшивые деньги.