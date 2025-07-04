Стоматолог разгадал тайну «Витрувианского человека» да Винчи

Лондонский стоматолог, возможно, разгадал 500-летнюю математическую загадку в одном из самых известных анатомических рисунков мира — «Витрувианском человеке» Леонардо да Винчи. Открытие предполагает, что культовый образ отражает тот же проектный план, что часто встречается и в природе, пишет Phys.org.

© Телеканал «Наука»

Рисунок чернилами, изображающий обнаженную мужскую фигуру в двух наложенных позах с руками и ногами в окружности и квадрате, был создан гением Возрождения около 1490 года. Он частично вдохновлен трудами римского архитектора Марка Витрувия Поллиона, который считал, что человеческое тело имеет гармоничные пропорции, подобно хорошо спроектированному храму.

Витрувий предположил, что человеческая фигура может идеально вписываться в окружность и квадрат, но не предоставил математической основы для этой геометрической связи. Да Винчи решил это, но не объяснил, как именно. На протяжении более 500 лет то, как ему удалось добиться этого идеального соответствия в одном из наиболее анализируемых рисунков мира, оставалось загадкой. Это породило многочисленные теории и идеи, но ни одна из них не совпадала с фактическими измерениями.

© Rory Mac Sweeney/Journal of Mathematics and the Arts, 2025

Новое исследование лондонского стоматолога Рори Мак Свини, опубликованное в Journal of Mathematics and the Arts, предлагает ответы. В статье описывается скрытая деталь в Витрувианском человеке, а именно равносторонний треугольник между ногами человека, упоминаемый в записях да Винчи.

Эта форма соответствует треугольнику Бонвилла: воображаемому равностороннему треугольнику в стоматологической анатомии, который отражает оптимальную работу человеческой челюсти.

Использование треугольника помогло выработать отношение от 1.64 до 1.65 между стороной квадрата и радиусом окружности. Это очень близко к специальному числу чертежа 1.633, который встречается в природе для создания наиболее эффективных структур.

© Rory Mac Sweeney/Journal of Mathematics and the Arts, 2025

Мак Свини считает, что это не случайность и предполагает, что да Винчи прекрасно понимал идеальный дизайн человеческого тела задолго до современной науки: