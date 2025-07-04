Нейросети привели к падению трафика СМИ

Согласно новому отчету аналитической компании Similarweb, растущее число пользователей ChatGPT и увеличение количества переходов на новостные сайты не компенсируют общее снижение органического трафика, вызванное внедрением ИИ-решений в поисковые системы. Об этом сообщает TechCrunch.

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Так, с момента запуска функции Google AI Overviews («Обзор от ИИ») в мае 2024 года доля поисковых запросов, не приводящих к переходам на сторонние ресурсы, увеличилась по состоянию на май 2025 года с 56% до 69%. Одновременно объем органического трафика на новостные ресурсы сократился с более чем 2,3 млрд посещений до менее 1,7 млрд.

На этом фоне зафиксирован стремительный рост интереса к новостным материалам внутри ChatGPT: количество соответствующих подсказок выросло на 212% с января 2024 года по май 2025 года. Также отмечается значительное увеличение числа переходов на сайты из ChatGPT: с менее чем 1 млн в первой половине 2024 года до более 25 млн в 2025 году.

Среди изданий, зафиксировавших наибольший прирост трафика от ChatGPT, выделяются Reuters (+8,9% в годовом выражении), New York Post (+7,1%) и Business Insider (+6,5%). Основные категории пользовательского интереса — финансы, фондовые рынки и спорт, но аналитики также отмечают рост интереса к политике, экономике и погоде.

Несмотря на позитивные тренды в использовании ИИ-платформ, новостная индустрия сталкивается с вызовами. Видимость в Google и традиционные SEO-методики теряют свою эффективность: высокий рейтинг больше не гарантирует соответствующего трафика. Многие редакции ищут пути адаптации — от внедрения моделей платного доступа до пересмотра бизнес-стратегий. В ряде случаев это сопровождается массовыми сокращениями или закрытием проектов.

Число пользователей ChatGPT за последние шесть месяцев удвоилось, а трафик веб-версии сервиса вырос на 52%. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в подкасте Hard Fork газеты New York Times в конце июня признал, что ИИ-технологии могут привести к исчезновению некоторых профессий или целых категорий рабочих мест.