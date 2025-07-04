Названы лучшие телевизоры стоимостью до 20 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех доступных телевизоров, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.

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Открывает список TCL 32S5K за 17,9 тыс. руб. Он предлагает 32-дюймовый QLED-экран с разрешением Full HD и поддержкой HDR10, стереодинамики мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio, операционную систему Google TV с поддержкой Android-приложений и три режима оптимизации изображения: игровой, спортивный и для фильмов.

Следом идет Hisense 32A5NQ за 16,6 тыс. руб. Эта модель оснащается QLED-панелью на 32 дюйма с разрешением Full HD, стереодинамиками мощностью 16 Вт, фирменной ОС VIDAA, игровым режимом с минимальной задержкой отклика изображения и спортивным режимом с ИИ-функциями.

Замыкает подборку Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43, который может похвастаться уже 43-дюймовым DLED-дисплеем с разрешением 4K и поддержкой HDR10, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus, фирменной операционной системой YaOS с поддержкой голосового управления через «Алису» и Android-приложений. Эта модель предлагается за 20,6 тыс. руб.