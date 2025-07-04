Названы лучшие телевизоры стоимостью до 20 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех доступных телевизоров, стоимость которых не превышает 20 тыс. руб.
Открывает список TCL 32S5K за 17,9 тыс. руб. Он предлагает 32-дюймовый QLED-экран с разрешением Full HD и поддержкой HDR10, стереодинамики мощностью 16 Вт с поддержкой Dolby Audio, операционную систему Google TV с поддержкой Android-приложений и три режима оптимизации изображения: игровой, спортивный и для фильмов.
Следом идет Hisense 32A5NQ за 16,6 тыс. руб. Эта модель оснащается QLED-панелью на 32 дюйма с разрешением Full HD, стереодинамиками мощностью 16 Вт, фирменной ОС VIDAA, игровым режимом с минимальной задержкой отклика изображения и спортивным режимом с ИИ-функциями.
Замыкает подборку Tuvio 4K Ultra HD Frameless 43, который может похвастаться уже 43-дюймовым DLED-дисплеем с разрешением 4K и поддержкой HDR10, стереосистемой мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus, фирменной операционной системой YaOS с поддержкой голосового управления через «Алису» и Android-приложений. Эта модель предлагается за 20,6 тыс. руб.