Названы лучшие аналоги MacBook Air дешевле 50 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти дешевых и лучших ноутбуков — аналогов MacBook Air под управлением Windows.

© Газета.Ru

Открывает список Lunnen Ground 14 (2025) за 39,6 тыс. руб. Это ноутбук суббренда «Яндекса» с металлическим корпусом, 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD, процессором AMD Ryzen 7 5825U, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Устройство подойдет для базовых задач, офисной работы и простых игр.

Следом идет Honor MagicBook X14 (2025) стоимостью 39,4 тыс. руб., предлагающий алюминиевый корпус весом 1,43 кг и толщиной 19,5 мм, 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, процессор Intel Core i5-12450H, дополненный 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.

Третье место занял Tecno MegaBook T1 (2023) за 41,2 тыс. руб. Устройство предлагает более крупный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, процессор AMD Ryzen 5 5650U, память 16/512 ГБ и автономность до 17,5 часов.

В топ также вошли Xiaomi RedmiBook 14 (2024) и Huawei MateBook D16 за 44,9 и 47,3 тыс. руб. соответственно.