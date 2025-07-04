Перегрев аккумулятора в Google Pixel 6A исправят на следующей неделе
Google готовит обязательное обновление для своих смартфонов Pixel 6A, которое выйдет уже на следующей неделе — с 8 июля. Это обновление на Android 16 поможет снизить риск перегрева аккумулятора на некоторых устройствах.
Проблема затрагивает только часть телефонов. Владельцы таких устройств получат уведомление, когда их телефон достигнет 375 циклов зарядки. После этого обновление уменьшит ёмкость батареи, чтобы предотвратить перегрев и возможное возгорание.
По словам представителя Google, после 400 циклов зарядки у пострадавших телефонов аккумулятор будет работать меньше, а время работы между зарядками сократится. Также возможны изменения в скорости зарядки и отображении уровня заряда на экране.
Точная причина проблемы неизвестна, и не все Pixel 6A страдают от неё. Владельцам пострадавших устройств Google предлагает бесплатную замену батареи — проверить право на замену можно на официальном сайте.
Ранее похожие проблемы были с Pixel 4A.