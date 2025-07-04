Перегрев аккумулятора в Google Pixel 6a исправят

Google готовит обязательное обновление для своих смартфонов Pixel 6A, которое выйдет уже на следующей неделе — с 8 июля. Это обновление на Android 16 поможет снизить риск перегрева аккумулятора на некоторых устройствах.

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Проблема затрагивает только часть телефонов. Владельцы таких устройств получат уведомление, когда их телефон достигнет 375 циклов зарядки. После этого обновление уменьшит ёмкость батареи, чтобы предотвратить перегрев и возможное возгорание.

По словам представителя Google, после 400 циклов зарядки у пострадавших телефонов аккумулятор будет работать меньше, а время работы между зарядками сократится. Также возможны изменения в скорости зарядки и отображении уровня заряда на экране.

Точная причина проблемы неизвестна, и не все Pixel 6A страдают от неё. Владельцам пострадавших устройств Google предлагает бесплатную замену батареи — проверить право на замену можно на официальном сайте.

Ранее похожие проблемы были с Pixel 4A.