Биологи: у шимпанзе существует женская дружба

Новое исследование диких восточных шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii) из национального парка Гомбе, показало, что у самкок шимпанзе, более склонных дружить с другими самками за год до рождения детенышей, с большей вероятностью выживет потомство.

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Результаты, опубликованные в iScience, показывают, что эти преимущества для выживания сохраняются для самок даже при отсутствии близких родственников. В отличие от многих других видов, самки шимпанзе при половом созревании чаще покидают группу, где они родились и живут в новой.

«Если самки живут в группах с сестрами и матерями, из социальность не столь удивительна. Но у самок шимпанзе такого обычно нет. Они также менее общительны, чем самцы, так что тот факт, что формирование прочных социальных связей все же имеет значение, весьма примечателен», — сказал Джозеф Фельдблюм, ведущий автор исследования, профессор эволюционной антропологии в Университете Дьюка (США).

Исследователи проанализировали данные более трех десятилетий наблюдений за 37 самками и их 110 потомками. У самок, умеющий дружить с другими самками шанс вырастить своих детей до их первого года жизни (период самой высокой младенческой смертности) значительно выше.

Если мать была вдвое больше относительно остальной группы была склонна к социальному поведению, ее детеных переживал первый год с 95% вероятностью. У той, чья социальность была наполовину ниже среднего, этот шанс снижался до 75%. Эффект сохранялся до пятилетнего возраста детеныша.

Ученые также проверили, важны ли были связи с самцами, которые могли бы потенциально обеспечить защиту. Ответ был «нет».

Социальные самки и их детеныши получали меньше агрессии со стороны других самок, больше помощи в защите участков с едой. Они лучше ели и меньше подвергались стрессу во время беременности.