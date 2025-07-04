Xiaomi представила потолочную сушилку-светильник

Xiaomi представила потолочную умную сушилку Mijia Dryer 2 Pro, которая также служит светильником. Об этом сообщает портал GizmoChina.

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Mijia Dryer 2 Pro выполнена в ультратонком корпусе толщиной 9,5 см и предназначена для скрытого потолочного монтажа. В нерабочем состоянии сушильные элементы убираются внутрь конструкции. Устройство оборудовано LED-панелью со 120 светодиодами полного спектра (Ra97) яркостью до 2200 лм и регулируемой цветовой температурой.

Система рассчитана на одновременную сушку до 94 единиц одежды. Конфигурация включает 40 открытых слотов, 20 направляющих для выдвижных штанг, 32 вращающихся крюка и 2 штанги для крупных текстильных изделий. Максимальная нагрузка достигает 35 кг. Конструктивные элементы выполнены из анодированного алюминиевого сплава и стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.

Устройство оснащено бесшумным двигателем постоянного тока с вертикальным ходом до 1,1 метра и уровнем шума 55 дБ(A). Управление умной сушилкой возможно через приложение Mi Home, голосового ассистента Xiao Ai, пульт дистанционного управления и гаджеты экосистемы HyperOS. Сушилка может синхронизироваться с другими умными приборами, включая стиральные машины.

Среди функций безопасности — автоматическая остановка при обнаружении препятствий, защита от отскока и автоматическое втягивание в случае простоя.

В Китае сушилка Mijia Dryer 2 Pro доступна по цене от 1799 юаней (около 19,6 тыс. руб.).