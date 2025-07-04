В России обнаружили необычные стрелы на месте Судбищенской битвы

Российские ученые из Тульской археологической экспедиции обнаружили на месте Судбищенской битвы наконечники стрел середины XVI века. Они были изготовлены по неизвестной технологии, сообщает РИА «Новости».

Судбищенская битва состоялась в 1555 году между русским войском и крымской ордой под предводительством хана Девлет-Гирея. Сейчас этот участок входит в состав Орловской области. В сражении активно использовали стрелы. Большое внимание уделяли наконечникам, так как от качества их исполнения зависела точность выстрела.

Научный сотрудник отдела археологических исследований государственного музея-заповедника «Куликово поле» Артем Крухмаль рассказал, что во времена Ивана Грозного наконечники изготавливали индивидуально для каждого бойца, хотя и по одним стандартам.

Археологи нашли на месте битвы большое количество наконечников и разделили их на восемь типов. Они выделили тип 2 – эти изделия идеально совпадали друг с другом по форме.

Можно предположить, что наконечники не ковали, а штамповали. Предположительно, мастер использовал металлическую заготовку, по которой наносили удары молотом. Наконечники получались зеркальными, то есть симметричными в поперечной плоскости.

Саму форму археологам найти пока не удалось. Также необычно их расположение на поле. Если остальные боеприпасы были распределены по территории относительно равномерно, то три четверти наконечников типа 2 находились на территории татарского войска и только одна четверть – московского. Возможно, русским воинам выдали дополнительные боеприпасы из обоза. Они лучше подходили для огня по большой площади, чем для точных выстрелов.

Ранее на Куликовом поле обнаружили фрагмент булавы. Это один из древнейших видов оружия. Находку отнесли к древнерусскому времени. Тогда Куликово поле являлось окраинной русской землей.