Инопланетяне или комета? К Земле летит третий в истории межзвездный объект

Третий в истории человечества подтвержденный межзвездный объект приближается к Земле. Как сообщает «Царьград», он уже получил название 3I/ATLAS, однако его природа пока до конца неизвестна.

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Большая редкость

Межзвездные объекты в Солнечной системе — редкое явление. До сих пор их было два: таинственный Оумуамуа, появившийся в 2017 году и до сих пор вызывающий споры, и комета 2I/Борисова, пролетевшая через Солнечную систему в 2019 году. 3I/ATLAS, найденный автоматической системой телескопов NASA, стал третьим. По предварительной оценке, его диаметр составляет около 20 км, что в разы больше, чем Оумуамуа. По предположению ученых, он имеет кометную природу, однако с уверенностью об этом говорить пока нельзя.

По текущим расчетам, 3I/ATLAS ближе всего подойдет к Солнцу, войдя внутрь орбиты Марса. Для Земли он не несет угрозы — траектория пролета не пересекается с планетой. Однако объект представляет огромную ценность для ученых, поскольку он сформировался за пределами Солнечной системы, а значит несет материю из других звездных систем.

Физик и радиоастроном Маршалл Юбэнкс считает, что 3I/ATLAS, вероятнее всего, прибыл из тонкого галактического диска — области Млечного Пути, где формируются молодые звезды и планеты. Таким образом, он может быть «осколком» другой планетной системы.

Возможен «контакт»

Хотя ученые склоняются к варианту, что обнаруженный объект является кометой, некоторые детали вызывают вопросы. Пока объект остается тусклым и увидеть невооруженным глазом его нельзя. Однако, чем ближе 3I/ATLAS будет подходить к звезде, тем сильнее может проявляться его активность — например, выбросы газа или типичные для комет пылевой хвост.

Вместе с тем некоторые специалисты отмечают — траектория, размеры и форма объекта необычны. Дуга движения слишком ровная, нестабильность отсутствует, что нетипично для ледяных тел. Это позволяет выдвигать свои версии уфологам: они считают, что к Земле приближается автоматический зонд инопланетной цивилизации или даже полноценный космический корабль. Некоторые указывают и на иное совпадение — в последние месяцы резко возросло количество официальных утечек о неопознанных летающих объектах и потенциальных биологических аномалиях, связанных с ними.

Форумы людей, верящих в существование НЛО, уже пестрят теориями. По версии одних, 3I/ATLAS — зонд, направленный к Солнцу для наблюдения за человечеством. Другие утверждают, что объект передает сигнал, но его пока не расшифровали. Третьи ждут, что в момент максимального сближения межзвездного тела произойдет «контакт». Конспирологи же считают, что астрономы уже знают правду, однако не торопятся делиться с ней публикой.

Несмотря на массу гипотез, официальная наука продолжает проводить анализ. Ученые отслеживают движение объекта, рассчитывают скорость и гравитационное воздействие с планетами Солнечной системы. В октябре объект пройдет на расстоянии 0,4 а. е. от Марса, что позволит его зафиксировать с помощью марсианских спутников. К 2026 году 3I/ATLAS наберет скорость свыше 90 км/с, что сделает его самым быстрым космическим объектом за всю историю наблюдений.