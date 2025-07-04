iPhone 17 Pro Max получит рекордный для Apple аккумулятор

Новый iPhone сможет работать до 35 часов на одном заряде
Флагманский iPhone 17 Pro Max получит самый емкий аккумулятор среди всех смартфонов Apple. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Instant Digital.
По данным инсайдера, емкость батареи iPhone 17 Pro Max составит рекордные для Apple около 5000 мАч. Это на 324 мАч больше, чем в актуальном iPhone 16 Pro Max.
Увеличение батареи до 5000 мАч в новой модели может обеспечить до 35 часов автономной работы — на 2 часа больше, чем заявлено для iPhone 16 Pro Max. Рост автономности также должен быть обеспечен за счет энергоэффективного чипа Apple A19 Pro и нового модема Qualcomm Snapdragon X80. Судя по всему, Apple не станет оснащать новинку фирменным модемом, который установлен в iPhone 16e.
Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года. Вместо Plus-модели будет представлен сверхтонкий iPhone 17 Air, который предложит совершенно новый дизайн, одну тыльную камеру и корпус толщиной 5,5 мм. Модели Pro и Pro Max получат обновленный дизайн задней панели.