Россиян предупредили о шпионских возможностях браузеров

Браузеры могут собирать данные о пользователях, но только с его разрешения, а риски можно минимизировать при соблюдении базовых правил цифровой гигиены. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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Основным способом сбора информации о пользователе остаются cookie-файлы — небольшие текстовые данные, сохраняемые на устройстве для запоминания настроек, логинов и содержимого корзины. Их использование возможно только после получения явного согласия со стороны пользователя, о чем обычно уведомляется при первом заходе на сайт. Вся информация об объеме и целях обработки данных указывается в политике конфиденциальности ресурса.

В Роскачестве подчеркнули, что браузеры не осуществляют слежку самостоятельно, но позволяют сайтам запрашивать доступ к ряду функций устройства, включая микрофон, камеру и местоположение. Решение о предоставлении таких разрешений остается за пользователем, а управление ими доступно в настройках браузера.

Для защиты от вредоносных сайтов, фишинга и других онлайн-угроз современные браузеры предлагают широкий набор инструментов безопасности, которые автоматически блокируют подозрительный контент, анализируют загружаемые файлы и предупреждают пользователя о возможных опасностях. Эксперты рекомендуют пользователям регулярно обновлять ПО, устанавливать расширения только из проверенных источников и избегать переходов по сомнительным ссылкам.