Nothing подтвердила — индийская версия Phone (3) получила увеличенную батарею

Ferra.ru

Компания Nothing официально подтвердила, что индийская версия недавно представленного смартфона Phone (3) оснащена аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.

Индийская версия Nothing Phone (3) получила увеличенную батарею
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Для сравнения: все остальные модификации, включая американскую, получили батарею на 5150 мА·ч. Такое несоответствие вызвало недоумение, особенно после того как сайт Nothing India указал меньшую ёмкость, а местные пресс-релизы и розничные платформы — увеличенную.

В итоге производитель подтвердил, что в Индии действительно используется аккумулятор с большей ёмкостью, хотя официальной причины разницы пока не названо.

Предполагается, что всё дело в правилах ЕС по транспортировке батарей. Согласно европейским нормам, устройства с аккумуляторами выше определённого ватт-часового лимита (обычно 20 Вт·ч) могут сталкиваться с логистическими ограничениями.

По этой причине и другие бренды, такие как Xiaomi и OnePlus, также оснащают свои смартфоны меньшими батареями в ЕС по сравнению с Индией или Китаем.