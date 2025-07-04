Индийская версия Nothing Phone (3) получила увеличенную батарею

Компания Nothing официально подтвердила, что индийская версия недавно представленного смартфона Phone (3) оснащена аккумулятором ёмкостью 5500 мАч.

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Для сравнения: все остальные модификации, включая американскую, получили батарею на 5150 мА·ч. Такое несоответствие вызвало недоумение, особенно после того как сайт Nothing India указал меньшую ёмкость, а местные пресс-релизы и розничные платформы — увеличенную.

В итоге производитель подтвердил, что в Индии действительно используется аккумулятор с большей ёмкостью, хотя официальной причины разницы пока не названо.

Предполагается, что всё дело в правилах ЕС по транспортировке батарей. Согласно европейским нормам, устройства с аккумуляторами выше определённого ватт-часового лимита (обычно 20 Вт·ч) могут сталкиваться с логистическими ограничениями.

По этой причине и другие бренды, такие как Xiaomi и OnePlus, также оснащают свои смартфоны меньшими батареями в ЕС по сравнению с Индией или Китаем.