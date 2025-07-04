Уникальность смартфона связали со сложным ремонтом

Если смартфон имеет редкий цвет корпуса или выпущен в уникальной расцветке, то с его ремонтом могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает издание PhoneArena.

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Журналисты медиа обратили внимание на пост пользователя Reddit, который не смог быстро починить свой складной смартфон Samsung. Он рассказал, что аппарат имеет редкий цвет Icy Blue, и в сервисном центре не нашли подходящих деталей. В итоге ремонт затянули почти на неделю, хотя пользователь имел платную подписку Samsung Care Plus, обещающую приоритетное обслуживание.

В комментариях к публикации написал пользователь под ником JJOSH16, который представился сотрудником одного из сервисных центров Samsung. Он подтвердил, что деталей для смартфонов в редком цвете часто может не быть на складах. При этом Samsung требует, чтобы внутренние детали смартфона определенного цвета также использовались только для ремонта устройств с этой расцветкой.

Другой пользователь Reddit под ником gilgamo заметил, что тоже не смог быстро починить свой смартфон из-за редкого цвета. Он рассказал, что в компании пообещали найти подходящие запчасти позже.

«Редкие цвета — это забавный способ выделить ваш телефон», — заметили журналисты PhoneArena.

Они подытожили, что ради быстрого обслуживания все же лучше приобретать смартфоны в «скучных» расцветках.

Ранее инсайдер Ice Universe рассказал, что Apple, Samsung и другие крупные компании не выпускают смартфонов с большой емкостью батареи из-за законов США и Евросоюза (ЕС).