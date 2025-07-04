В Восточной Азии обнаружены деревянные орудия древних людей

Археологи обнаружили в Восточной Азии древнейшие деревянные орудия труда, возраст которых оценивается в 200 000–300 000 лет. Среди находок палки для копания, изготовленные из веток и корней деревьев, следы обработки каменными лезвиями, что свидетельствует о высоком уровне технологий, методы древних людей.

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Анализ орудий показал использование каменных инструментов для обработки дерева, сложные методы изготовления и заточки, применение в повседневном быту и коллективном труде. Это подтверждает высокий уровень развития древних людей в регионе, а также доказывает, что уже 300 000 лет назад наши предки владели сложными технологиями обработки материалов, организовывали совместный труд и быт, и позволяет по-новому взглянуть на эволюцию человечества.

Ранее считалось, что деревянные артефакты такой древности почти не сохраняются. Находка заполняет пробел в истории технологий Восточной Азии. Подтверждает теорию о сложной социальной организации древних сообществ.

Обнаружение древнейших деревянных орудий в Восточной Азии стало настоящим прорывом в археологии. Эти артефакты не только демонстрируют удивительные технологические навыки наших предков, но и показывают, как они сотрудничали и организовывали свою жизнь сотни тысяч лет назад, сообщает potokmedia.ru.