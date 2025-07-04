В России обнаружили двухметровые «ясли» редчайшей птицы

На острове Фуругельма — самом южном острове России — впервые за всю историю наблюдений обнаружено гнездо орлана-белохвоста. Речь идет об одной из самых крупных хищных птиц, которая занесена в Красную книгу и считается крайне редкой даже для Дальнего Востока. Об этом сообщили в дирекции заповедников «Земля леопарда».

Ранее орланы встречались в Дальневосточном морском заповеднике, но их гнезд здесь до сих пор не фиксировали. Все изменилось в ходе недавней научной экспедиции.

«Жилое гнездо пары орланов-белохвостов обнаружено учеными на острове Фуругельма во время мониторинговых мероприятий», — говорится в официальном сообщении.

Гнездо оказалось необычно большим, размеры необычных «ясель» достигали почти два метра. Оно было построено прямо на окраине колонии серых цапель. Внутри находились два птенца, которых защищают родители, парящие поблизости.

По словам эксперта Дмитрия Беляева, находка является уникальной.

«В настоящее время данные о гнездах этого вида в южном Приморье вовсе отсутствовали до новейшей находки на острове Фуругельма».

Он пояснил, что это идеальное место для орланов, поскольку рыбы в окрестностях достаточно, а людей почти нет.

Последний раз гнездование орлана-белохвоста на юге Приморского края регистрировали около ста лет назад, причем вне территории нынешнего заповедника.

Ранее сообщалось, что ученые Байкальского заповедника и фонда «Озеро Байкал» попытаются спасти краснокнижного оленя от вымирания. В Бурятии сохранилось всего 23 особи.