Чем уникален найденный в Калининграде янтарь с тараканом

В добытом в Калининградской области янтаре обнаружили таракана возрастом 35-40 миллионов лет. О том, насколько это уникальное событие, – в материале научного обозревателя Николая Гринько.

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Со школьной скамьи все знают, что янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, в которой довольно часто застывают частички растений, насекомых и так далее – эти вкрапления называют инклюзами. Самый известный в популярной культуре янтарный инклюз – это вымышленный комар из кинофильма "Парк юрского периода", из брюшка которого ученые добыли кровь с ДНК динозавров.

К сожалению, все это – плод фантазии сценаристов: для съемок был использован современный комар-долгоножка – вид, который питается нектаром (а то и вовсе не питается во взрослом возрасте), кровь не пьет, да и ДНК не может сохраняться так долго.

Несмотря на то, что инклюзы встречаются довольно часто (примерно 10% всего добытого янтаря содержат в себе какие-то включения), для того, чтобы образовалась "янтарная капсула времени", необходимо редкое стечение сразу нескольких обстоятельств. Хвойные деревья должны давать обильную смолу, насекомое должно быть не слишком крупным, чтобы не вырваться из ловушки, капля смолы с пленником должна упасть в воду – и только тогда янтарь окаменеет и сможет донести свое "послание" через миллионы лет. Ах да, он еще должен быть прозрачным, что тоже случается далеко не всегда.

Именно из-за специфических условий образования в янтаре можно обнаружить далеко не всех представителей древней фауны. Доисторический хвойный лес должен был расти на берегу моря, а далеко не все виды обитали в прибрежной зоне. Вот почему инклюзы в подавляющем большинстве представлены частичками коры, хвои и листьев. На втором месте – различные мелкие насекомые, в основном те, которые ползали по соснам или летали, присаживаясь на деревья отдохнуть. Однако в редких случаях в янтаре находят останки позвоночных и даже млекопитающих. Однажды удалось обнаружить даже покрытый перьями хвост динозавра, не говоря уж о ящерицах, лягушках и змеях.

Список необычных находок довольно обширен. Внутри бирманского янтаря обнаружился вымерший головоногий моллюск аммонит возрастом 99 миллионов лет. Примерно тогда же попал в смолу и детеныш змеи, найденный в той же Бирме. А в Мьянме в 2014 году был найден законсервированный птенец древней птицы. Он погиб во время первой линьки, когда ему было не больше нескольких недель от роду. Интересно, что летать он мог практически сразу, как вылупился из яйца, что совсем не похоже на большинство современных птиц. Также птенец отличается от нынешних наличием зубов вместо клюва и когтей на крыльях.

Кусочек янтаря, в котором нашли таракана, был добыт на Калининградском янтарном комбинате. Инклюз заметили работники комбината при ручной сортировке, вес находки – 7 граммов. Таракан отряда Blattodea оказался законсервированным в осколке янтаря размером 41×21 миллиметр. Похожие виды тараканов в наши дни обитают в тропиках.

Насекомое оказалось абсолютно неповрежденным, что случается довольно редко. Мало того, большая удача заключается в том, что таракан застыл у самой поверхности, что сильно облегчает его изучение. Предположительный возраст останков насекомого — 35–40 миллионов лет, а их расположение позволяет во всех подробностях рассмотреть тонкую сетку крыльев, лапки и голову насекомого.

Минералоид позже будет выставлен на торги – так поступают почти со всеми янтарными находками. Именно так они попадают в руки коллекционеров, а также в собрания самых разных музеев мира. Будем надеяться, что вымерший таракан в результате окажется на какой-нибудь российской выставке, а не в какой-нибудь частной коллекции.

Хотя...