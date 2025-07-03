Древний якорь весом в полтонны достали со дна моря в Италии

В Италии подводные археологи подняли с морского дна несколько древних артефактов, среди которых выделяется огромный свинцовый якорь.

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Операция прошла в регионе Кампания. Непосредственно подъём осуществляла ассоциация ASSO - организация, специализирующаяся на подводной археологии и спелеологии. Находки были обнаружены у берегов города Аччароли в коммуне Поллика. Среди артефактов - два корабельных якоря римской эпохи и хорошо сохранившаяся древняя амфора.

Особое внимание привлёк свинцовый якорь весом около 500 килограммов. Его подняли с помощью специального крана. Учёные планируют реставрацию и детальное изучение находки. Место обнаружения уже предложено объявить морской охраняемой территорией из-за исторической ценности.

Через несколько часов после первой находки водолазы нашли второй якорь чуть меньших размеров. У него сохранилась кат-балка - металлическое приспособление, облегчающее крепление якоря к кораблю.

Почти неповрежденная римская амфора проливает свет на древние торговые пути региона. Предварительный анализ показал, что её использовали для перевозки вина.