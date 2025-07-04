В коде Google Drive нашли следы редизайна под Material 3

Google продолжает обновлять свои Android-приложения в стиле Material 3 Expressive. На очереди — Google Drive. Ранее уже были показаны изменения на главном экране и новая плавающая кнопка действий (FAB). Теперь стали известны и другие улучшения.

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В новой версии приложения (2.25.260.0.all.alldpi) обновилось всплывающее меню, которое открывается при нажатии на три точки рядом с файлами и папками. Вместо старого списка теперь вверху появились три крупные, округлые кнопки, а остальные функции остались в виде списка.

Некоторые пункты были переименованы, а иконки — обновлены. Например, пункт «Управление доступом» убрали из меню — теперь он доступен через кнопку «Поделиться».

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Также Google готовит более заметную кнопку для функции автоматического резюмирования PDF-файлов на базе ИИ Gemini. Она появится прямо в просмотрщике PDF-документов.

Пока эти изменения не видны большинству пользователей, но вскоре должны стать доступны.