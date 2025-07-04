Британец нашел на пляже инопланетное существо

На пляже в Великобритании мужчина обнаружил странное существо, которое сначала принял за инопланетянина, пишет "Лента.ру". Как сообщает издание What's The Jam, находка была сделана 62-летним Саймоном Паркером из валлийского города Конуи.

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Прогуливаясь с собакой во время отлива, Саймон заметил на песке продолговатый объект длиной около 15 сантиметров. У существа были зеленые щетинки и шипы по бокам.

"Оно не выглядело живым, но цвета щетинок по бокам были видны очень отчетливо", — поделился мужчина.

После того как британец сфотографировал животное, он провел исследование в интернете и выяснил, что это морская мышь — вид морских многощетинковых червей из семейства Aphroditidae. Несмотря на небольшие размеры, эти существа являются хищниками и охотятся на мелких рачков и моллюсков.

По данным What's The Jam, морские мыши не являются редкими животными, однако часто прячутся в песке, поэтому их трудно заметить.