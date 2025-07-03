Астроном открыл возможные свидетельства глобального "вращения" Вселенной

Астроном из США Валерий Макаров определил расстояние до 1,57 млрд далеких объектов космоса при помощи системы машинного обучения, что позволило ему открыть возможные свидетельства того, что в процессе расширения вся наша Вселенная также вращается, причем характер этого вращения мог несколько раз измениться. Выводы исследователя были опубликованы в статье в научном журнале Nature Astronomy.

"Традиционно считается, что положение объектов в процессе расширения Вселенной со временем смещается только в одну, так называемую радиальную сторону, в результате чего галактики постепенно "разбегаются" друг от друга, однако их относительное положение в пространстве не меняется. Если же подобные сдвиги существуют, то это будет указывать на ошибочность классической космологии и космологического принципа", - пишет исследователь.

Как отмечает научный сотрудник Военно-морской обсерватории США (Вашингтон) Валерий Макаров, ему удалось обнаружить возможные свидетельства подобного глобального движения всей Вселенной при замерах расстояний до большого числа объектов, удаленных от Земли на 7,7 млрд световых лет и более далекие расстояния. В их число входят как относительно современные галактики и квазары, активные сверхмассивные черные дыры, так и объекты из ранних эпох существования мироздания.

Для их изучения Макаров разработал специальную систему ИИ, способную определять расстояние до далеких объектов в космосе по их снимкам в оптической и инфракрасной части спектра, и обучил ее на фотографиях 280 тысяч квазаров, чье положение на небе и расстояние до которых было точно определено в рамках обзора Sloan Digital Sky Survey. Используя этот алгоритм, астроном проанализировал снимки, полученные оптической орбитальной обсерваторией GAIA и инфракрасным телескопом WISE.

Объединение этих наборов фотографий и замеров позволило Макарову определить, в каком направлении и как движутся около 1,57 млрд объектов, расположенных в трех зонах, удаленных от Земли на 7,7 млрд, 10,4 млрд, и 11,5 млрд световых лет. Эти расчеты неожиданно указали на то, что большинство изученных далеких галактик и квазаров, расположенных в соседних регионах космоса, двигалось примерно в одну и ту же сторону, а не стояло на месте, как предсказывает общепринятая космологическая теория.

По словам Макарова, это коллективное движение галактик в теории можно объяснить ошибками в данных с GAIA или в других источниках астрометрических данных, однако при этом данные аномалии могут быть порождены тем, что вся Вселенная вращается в процессе ее расширения. Это допускается одной из альтернативных космологических теорий, DCDM, что делает ее интересной для последующей проверки при помощи нового поколения орбитальных обсерваторий, способных вести более точные астрометрические замеры, подытожил ученый.