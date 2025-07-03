Солнце выбросило гигантский протуберанец больше себя самого

На Солнце на фоне полностью спокойного состояния продолжают регистрироваться выбросы в космос гигантских протуберанцев, пишет пресс-служба Института космических исследований (ИКИ) РАН на официальном сайте.

Ученые отметили, что после предыдущего события, произошедшего несколько дней назад, сегодня в космос улетела очередная пара: синхронно с левого и правого края Солнца.

«Особенно впечатляющее зрелище представлял собой правый протуберанец, который на финальной стадии почти превысил по размерам Солнце, с которого только улетел», — пояснили астрономы.

По их данным, правый протуберанец почти всю прошедшую неделю наблюдался на солнечном диске напротив Земли и его отрыв в тот момент привёл бы к серьезным геомагнитным и радиационным последствиям.

На пути правого выброса находится Венера, по которой плазменное облако ударит уже завтра, 4 июля. Левый выброс, в свою очередь, движется к Марсу и достигнет его орбиты предварительно 6 июля, предположили исследователи.

Обилие крупных протуберанцев на Солнце с высокой долей вероятности связано с резким снижением вспышечной активности, что позволяет этим структурам вырастать сейчас до гигантских размеров, констатировали ученые.

Ранее сообщалось, что аппараты миссии NASA PUNCH начали передавать уникальные данные о корональных выбросах массы.

По словам специалистов агентства, кадры коронального выброса массы, полученные с помощью коронографа PUNCH Narrow Field Imager на борту четвертого космического аппарата, позволяют детально рассмотреть атмосферу Солнца, заблокировав его яркий диск.