В Японии открылась первая в мире клиника для лечения «смартфонной деменции»
В Японии впервые открылась специализированная клиника, предлагающая диагностику и лечение так называемой «смартфонной деменции». Об этом сообщает Sora News.
«Смартфонная деменция» — состояние, при котором избыточное время, проведённое в интернете и социальных сетях, приводит к ухудшению памяти и внимания.
Люди начинают забывать важные детали: например, время записи к врачу, имена знакомых или даже зачем они вошли в комнату.
Эта проблема связана с негативным влиянием чрезмерного использования смартфонов и цифровых технологий на когнитивные способности человека. Клиника Kanamachi Ekimae Neurological Clinic стала пионером лечения в этой области.
Клиника подчёркивает, что такое состояние может затрагивать людей любого возраста, но особенно распространено среди активных пользователей гаджетов. Лечение зависит от индивидуальных привычек пациента.
Врачи также напоминают: профилактика — лучшее средство борьбы со «смартфонной деменцией».