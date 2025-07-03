Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная также как «Радиостанция Судного дня» и The Buzzer, передала в эфир три сообщения на фоне предстоящего разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 3 июля, в 10:45 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174», в 11:39 радиостанция передала «НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929», а в 13:12 — «НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800».

Накануне в эфире прозвучали сообщения «НЖТИ 90966 зевосеул 5291 8888», «НЖТИ 05185 трунонорд 0909 4948», «НЖТИ 38667 буер 7726 3201», «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343», «НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162», «НЖТИ 65386 набоблин 6563 4935».

24 апреля, УВБ-76 выходила в эфир с 13.04 до 17.21, передала сообщения «бродолай», «биржевик», «верхожом», «двинский», «зубролиф», «лорошток», «наложенье», «пукосмак», «стечение», «швеллер», «шпикомопс», «целостат».

Напомним, что военная станция на протяжении десятков лет вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer («Жужжалка»).

По данным из открытых источников, УВБ-76 активизировалась во время стыковки «Союз-Аполлон», ЧП на ЧАЭС, дала приказ «zаходим».

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения на фоне решения Трампа по Украине

Эксперты отметили, что по состоянию на июль 2025 года, рекордом для радиостанции остаются 24 сообщения за день. Подобная активность была замечена за два месяца до начала специальной военной операции.