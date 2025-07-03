СМИ: Пентагон с 1947 года скрывает правду о разбившихся в США инопланетянах

Пентагон скрывает правду о Розуэлльском инциденте, который произошел 2 июля 1947 года в одноименном фермерском городке в американском штате Нью-Мексико и напрямую связан с инопланетянами. Подробности произошедшего приводит «Комсомольская правда».

В издании напомнили, что 2 июля 1947 года на угодья, окружавшие ранчо местного фермера Мака Брейзеля рядом с американским городком Розуэлл, упал неизвестный объект. Он очень заинтересовал военных США, которые оцепили район, собрали какие-то обломки и увезли их на местную авиабазу.

Через шесть дней 8 июля в местной газете «Розуэлл Дейли Рекорд» вышел пресс-релиз, подготовленный уполномоченным по связи с общественностью на местной авиабазе, лейтенантом Уолтером Хаутом. В нем говорилось, что «многочисленные слухи о летающем диске превратились в реальность» и службе разведки США удалось заполучить «диск благодаря сотрудничеству одного из местных фермеров и службы шерифа округа Чэйвис».

При этом уже на следующий день Хаут подготовил и распространил опровержение, в котором командующий восьмой армией ВВС генерал Роджер Рэмей заверял, что никакого «диска» не было» и на ранчо упал метеорологический шар-зонд. Для достоверности его слов военные даже предъявили «обломки зонда «и дали их сфотографировать. Эти снимки сохранились до наших дней и на одном из них оказались запечатлены Рэмей и начальник его штаба полковник Томас Дюбоуз. На фотографии генерал держит в левой руке какой-то листок, который специалистам-криптологам и компьютерщикам удалось увеличить и расшифровать.

Инопланетяне ближе, чем кажется? Что говорит наука

Эксперты уверяют, что Рэмей держит текст секретной телеграммы-донесения, направленной в Пентагон 8 июля 1947 года в 17 часов 13 минут. Она адресована генералу Хойту Вандербергу, который тогда возглавлял штаб ВВС США.

«..."диск" является новой находкой к западу от границы..., ...обломки обнаружены... недалеко от места проведения операции "Ранчо", ...жертвы катастрофы направлены в форт Уорт, Техас, экипаж "диска" будет доставлен главному военному врачу воздушно-медицинского центра 8-й армии спецрейсом на самолете В-29 ST...», — говорится в переведенном тексте телеграммы.

Далее Рэмей информирует Вандерберга о том, что он распространяет версию о метеозонде, которая кажется ему «самой подходящей».