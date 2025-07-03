Ученые нашли способ делать топливо для реактивных самолетов из мусора

Американские ученые разработали способ превращать пищевые и другие влажные отходы в экологичное авиационное топливо, полностью соответствующее стандартам. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

© Газета.Ru

Влажные отходы, такие как остатки еды и растительная биомасса, содержат жиры, которые можно переработать в биотопливо. Однако до сих пор ни один из таких вариантов не подходил для авиации: в них оставался кислород, который вызывает коррозию, а энергетическая ценность была ниже, чем у обычного топлива.

Группа исследователей из Центра биоэнергетических инноваций решила эту проблему с помощью специальных наночастиц на основе карбида молибдена. Они позволяют полностью удалить кислород и повысить качество топлива.

После обработки полученное биотопливо показало те же характеристики, что и стандартный авиационный керосин — по плотности, температуре вспышки, вязкости, температуре замерзания и другим параметрам. Его теплотворная способность составила 46,5 мегаджоулей на килограмм — почти столько же, сколько у традиционного топлива Jet A, которое используют в пассажирских и грузовых самолетах.

Это первое доказательство того, что переработка отходов в высококачественное авиационное топливо возможна. В будущем такие технологии помогут сократить выбросы парниковых газов и снизить зависимость авиации от нефти.

Ранее российские ученые создали биореактор для развития животноводства.