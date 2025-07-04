Lexar представила портативный SSD с поддержкой MagSafe

Lexar представил новый портативный SSD-накопитель ES5 Magnetic Portable SSD, разработанный специально для создателей контента, видеооператоров и фотографов.

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Новинка отличается высокой скоростью передачи данных, совместимостью с MagSafe для бесшовного подключения к современным смартфонам и прочной конструкцией.

Особенности

ES5 Magnetic Portable SSD обеспечивает впечатляющую скорость чтения и записи до 2000 МБ/с, гарантируя быструю передачу файлов и оптимизированный рабочий процесс. Одной из ключевых особенностей является поддержка прямой записи, которая обходит внутренние ограничения хранилища устройств:

Запись Apple ProRes: поддерживает 4K при 60/120 кадрах в секунду на iPhone 15 Pro/Pro Max и iPhone 16 Pro/Pro Max.

Samsung Pro Video Recording: обеспечивает запись видео в 8K при 30 кадрах в секунду на Samsung S25.

Это позволяет создателям записывать высококачественное видео напрямую на накопитель без прерывания рабочего процесса.

Накопитель совместим с MagSafe, что позволяет легко крепить его к совместимым устройствам iPhone и Samsung. Фирменное приложение Lexar, доступное для iOS и Android, облегчает автоматическое резервное копирование фото- и видеоматериалов, эффективно расширяя память смартфона. Устройство также оснащено кабель-органайзером, который служит шнурком и позволяет удобно подключать SSD к MacBook с помощью магнитной пластины.

Дополнительные преимущества включают защиту от пыли и влаги по стандарту IP65, а также устойчивость к падениям с высоты до 3 метров. ES5 Magnetic Portable SSD совместим с широким спектром устройств – от ноутбуков и смартфонов до планшетов, камер и игровых консолей, что делает его универсальным решением для любой цифровой среды.

Доступность и цена

Lexar ES5 Magnetic Portable SSD уже поступил в продажу: