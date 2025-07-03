Работа соцсети "ВКонтакте" восстановлена после сбоя. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе компании VK.

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В настоящее время, как заявили в компании, соцсеть "ВКонтакте" работает в штатном режиме.

О сбое в работе "ВКонтакте" стало известно днем 3 июля. От пользователей поступило свыше 4 тысяч жалоб. Кроме того, были выявлены неполадки в "VK Видео".

Представители компании подтвердили наличие проблем с загрузкой соцсети в некоторых регионах. Также пользователи пожаловались на проблемы в работе соцсети Х. Помимо этого, перебои наблюдались в системе проведения аккредитации специалистов на сайте amt.rosminzdrav.ru.