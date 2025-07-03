В Германии обнаружили древнейшую станцию жира

В окрестностях Лейпцига (Германия) ученые нашли останки древнего производства, где, предположительно, изготавливали жир. Возраст этой фабрики, принадлежавшей неандертальцам, составляет примерно 125 тысяч лет, сообщает Live Science.

Это открытие свидетельствует о том, что наши предки знали, как получать жир, и понимали его ценность для выживания, поскольку их диета была преимущественно мясной, что могло привести к белковому отравлению.

В статье отмечается, что исследователи нашли останки 172 крупных животных, включая лошадей, оленей и рогатый скот, а также наковальни и молотки. Команда ученых, изучив кости, выяснила, что неандертальцы сначала разбивали их, чтобы добраться до костного мозга — мягкой и питательной ткани внутри костей. Затем они варили кости, чтобы извлечь жир.

Также ученые обнаружили примерно 2000 раздробленных костей. Это свидетельствует о том, что неандертальцы занимались их измельчением с определенной целью, поскольку это довольно сложный и трудоемкий процесс.

Как сообщил Вил Робрукс, почетный профессор палеолитической археологии из Лейденского университета в Нидерландах, в местах, где в костях содержится наибольшее количество жира, были обнаружены трещины. Кроме того, ученый отметил следы термической обработки тканей животных.