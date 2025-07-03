Газовщики нашли 1000-летнюю мумию

Работники коммунальной службы во время прокладки газовых труб обнаружили тысячелетнюю мумию ребенка инков столице Перу Лиме. Об этом сообщает Phys.org.

Рабочие сделали открытие, когда расширяли сеть газопроводов в районе Пуэнте-Пьедра. Раньше область была покрыта сельскохозяйственными полями, но в последние годы она превратилась в жилой район. В середине июня они раскопали ствол дерева, которое служило отметкой местонахождения могилы.

Сама мумия была завернута в саван захоронена на глубине около полутора метров. Эксперты предполагают, что ребенку было от 10 до 15 лет. На его голове все еще остались клоки темно-русых волос. Рядом рабочие нашли погребальные предметы, такие как керамические тарелки, горшки и кувшины.

«Особенности захоронения и найденные рядом предметы соответствуют стилю погребения, который существовал между 1000 и 1200 годами», — заявил научный координатор газовой компании Cálidda, археолог Хесус Багамонде.

По мнению эксперта, мумия принадлежала к сообществу рыбаков из культуры Чанкай. До возникновения империи инков они процветали на перуанском побережье.