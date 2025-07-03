Внутри пирамиды Хеопса обнаружены древние надписи

Археологи обнаружили древние надписи внутри Великой пирамиды Египта. Они помогли понять, кто строил эти сооружения 4500 лет назад.

Египтолог доктор Захи Хавасс и его команда исследовали ряд узких помещений над царской комнатой пирамиды Хеопса. С помощью технологии визуализации они обнаружили ранее неизвестные надписи, оставленные рабочими в XIII веке до нашей эры.

Письмена находились в камерах, доступ к которым «труден и опасен». Они содержали символы, которые смогли точно интерпретировать только квалифицированные египтологи. Это свидетельствует, что надписи не могут быть подделкой – их действительно оставили древнеегипетские рабочие.

Ученые также раскопали гробницы к югу от пирамиды, где были похоронены рабочие. Там сохранились статуи людей, несущих камни, и 21 иероглифический титул, в том числе «мастер» и «смотритель стороны пирамиды».

Открытие показывает, что строители пирамид не были рабами. В таком случае их не похоронили бы с почетом, в тени усыпальницы фараона. На самом деле это были квалифицированные мастера, которые получали оплату за свой труд.

Последние находки также раскрыли способ строительства. Основание Великой пирамиды было сделано из цельной породы и врыто в землю на глубину 8,5 метров. Ученые пришли к выводу, что после разметки квадратного основания строители вырубали камень с четырех сторон, пока не создали платформу из ровного камня, без блоков.

Рабочие трудились бригадами. Одни обтесывали камни, другие придавали им форму, третьи занимались перевозкой.

Известняк для строительства доставляли из близлежащего карьера, расположенного всего в 300 метрах. Его транспортировали с помощью деревянных салазок и пандуса.

Пандус должен был начинаться у юго-западного угла пирамиды и соединяться с карьером. Проведя раскопки в указанном месте, ученые нашли его остатки в виде каменных обломков, смешанных с песком и тиной.

Также были обнаружены остатки городка рабочих. Там сохранилось множество костей животных. Ученые рассчитали, что египтяне каждый день забивали 11 коров и 33 козы для мяса. Этого хватило бы, чтобы прокормить около 10 тысяч человек в день.

В дальнейшем ученые намерены запустить внутрь пирамиды крошечного (размером не более 1 см) робота. Он сможет добраться до участков, ранее недоступных для человека, и предоставит новые сведения о загадочном сооружении, сообщает The Daily Mail.

Ранее стало известно, что под пирамидами нашли второй подземный «город. Он может оказаться старше самих сооружений. Подземные структуры выявили под пирамидой Менкаура. Это самая маленькая и поздняя из пирамид.