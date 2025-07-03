Археологи обнаружили восемь римских ботинок невероятного размера

В римском форте вблизи Адрианова вала найдены 8 башмаков «исключительного размера». Об этом сообщает www.livescience.com.

В форте Магна, расположенном вдоль Адрианова вала в Великобритании, археологи обнаружили восемь пар кожаных туфель XXL. Это самая большая коллекция древней обуви такого размера.

Длина подошвы одной из туфель составляет 12,6 дюйма (32 см), что эквивалентно современному мужскому размеру 14-го или 13-го в Великобритании. Ранее в Виндоланде были найдены более 5000 древних туфель, и теперь коллекция пополнилась новыми экспонатами.

25% обуви из Магны имеют длину более 11,8 дюйма, что значительно превышает средний показатель для Виндоланды (0,4%). Археологи не знают причину такого размера обуви, но предполагают, что это указывает на культурные и физические различия между людьми, служившими на Адриановом валу.

Элизабет Грин, специалист по древней обуви, отметила, что кожа обуви из Магны еще не прошла консервацию, что может привести к ее усадке. Тем не менее, даже с учетом этого, обувь действительно очень большая.