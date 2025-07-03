Раскрыта причина сниженной емкости аккумулятора iPhone

Apple, Samsung и другие крупные компании не выпускают смартфонов с большой емкостью батареи из-за законов США и Евросоюза (ЕС). Об этом в своем X сообщил известный инсайдер под ником Ice Universe.

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По словам автора, iPhone и Samsung Galaxy, в отличие от многих китайских смартфонов, не имеют аккумулятора большой емкости — 6000 или 7000 миллиампер-часов. Специалист раскрыл причин, почему крупные компании так делают — из-за законов США и ЕС.

Так, в Соединенных штатах есть федеральное правило 49 CFR 173.185, регулирующее перевозку литий-ионных батарей. Местные власти запрещают транспортировку аккумуляторов особым способом, если их емкость превышает 20 ватт-час. По словам Ice Universe, у ЕС есть похожие ограничения.

В материале говорится, что 20 ватт-час примерно равняется 5000 миллиампер-часам. Так, iPhone 16 Pro Max имеет аккумулятор емкостью 4702 миллиампер-часов, Galaxy S25 Ultra — 5000 миллиампер-часов ровно, Google 9 Pro XL — 5100 миллиампер-часов.

При этом китайские бренды выпускают телефоны с батареей емкостью больше 6-7 тысяч миллиампер-часов. Ice Universe заметил, что азиатские фирмы обычно ориентированы на местный рынок, где нет таких строгих правил. Если условная Huawei и Xiaomi выпускает на рынке США и Европы смартфоны, то они имеют сниженную емкость батареи.

В начале июля китайская корпорация Honor представила новый складной телефон Magic V5. Аппарат назвали самым тонким складным смартфоном в мире — толщина его корпуса составила всего 8,8 миллиметра.