Найдена первая планета-самоубийца

Ученые впервые обнаружили планету, которая пытается убить себя. Как сообщает Европейское космическое агентство (ESA) на своем сайте, газовый гигант HIP 67522b находится так близко к своей звезде, что вызывает на ней сильные вспышки, постепенно разрушающие небесное тело.

Открытие сделали с помощью телескопа Cheops, запущенного еще в 2019 году. Сама звезда HIP 67522 интересна тем, что является аналогом Солнца, но немного тяжелее и холоднее. Кроме того, она гораздо моложе светила — всего 17 млн лет. У нее есть две планеты, ближняя из которых оборачивается вокруг звезды всего за семь суток.

Эта особенность заинтересовала ученых. Дело в том, что почти на каждой звезде главной последовательности происходят вспышки. Исследование показало, что на HIP 67522 они происходят в 100 раз чаще, чем на Солнце.

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Планета HIP 67522b имеет массу сравнимую с Юпитером. Постоянная бомбардировка высокоэнергетическим излучением от звезды не несет для нее ничего хорошего. По оценке ученых, гигант быстро теряет свою массу — течение следующих 100 млн лет он может уменьшится в размерах примерно до размеров Нептуна.

Научный сотрудник Нидерландского института радиоастрономии (ASTRON) Екатерина Илин отметила, что вспышки, по всей видимости, вызывает сама планета. Ее магнитное поле посылает «волны» по магнитному полю звезды, приводя к его нестабильности.

Ученые полагают, что это совершенно новое явление, и его детали еще не совсем ясны. Сейчас астрономы планируют провести наблюдения в различных диапазонах волн, чтобы выяснить, какая энергия высвобождается во время этих вспышек — например, ультрафиолетовое и рентгеновское излучение особенно вредны для экзопланеты. Также их интересует поиск других подобных систем, чтобы собрать больше информации.