ArianeGroup завершила испытания ракетного двигателя Prometheus

Компания ArianeGroup завершила испытания многоразового ракетного двигателя Prometheus. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

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Последние статические огневые испытания Prometheus предполагали четыре последовательных включения силового агрегата в течение суток. Испытания проводились в составе демонстрационной наземной модели многоразовой перспективной ступени Themis.

В июне издание сообщило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.

В январе European Spaceflight рассказало, что компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства для многоразовой ракеты.