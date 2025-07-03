В iPhone появится сравнимая с человеческим глазом камера

Инженеры корпорации Apple изобрели камеру, которая по характеристикам сравнима с человеческим глазом. На это обратило внимание издание MacRumors.

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Соответствующий патент нашли в США (USPTO). В материале описывается датчик камеры для iPhone, обладающий широким динамическим диапазоном и отличающийся низким уровнем шума. Технология гарантирует несколько уровней захвата света и представляет механизмы подавления шума.

Авторы патента сравнили новый датчик по количеству различаемых уровней динамического диапазона с человеческим глазом. Устройство работает в два этапа: на первом фиксируются детали, передаваемые светом, на втором происходит обработка изображения. В центре изобретения находится система, которую называют интеграционным конденсатором с боковым переполнением (LOFIC). Он позволяет каждому пикселю получать разное количество света независимо от яркости сцены. Он способен уловить большое количество деталей при съемке в сложных условиях — например, при фотографировании человека, стоящего на фоне заката.

Для сравнения, динамический диапазон человеческого глаза оценивается примерно в 20–30 ступеней. Камеры современные смартфонов имеют динамический диапазон 10-13 ступеней. По мнению журналистов MacRumors, изобретаемая Apple камера может значительно превзойти даже профессиональные аналоги.

Ранее Apple подала в суд на бывшего сотрудника, обвинив его в краже технологий, связанных с гарнитурой Vision Pro. В компании уверяют, что экс-инженер передал секретные данные в Snap.