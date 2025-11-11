Как защитить персональные данные на Windows 11

В сегодняшнем мире информация — валюта, и ее собирают постоянно, в том числе операционные системы. Если вы пользуетесь Windows 11 и беспокоитесь о защите своих персональных данных, портал howtogeek.com рассказал, какие функции ОС стоит отключить.

© Unsplash

Отключите рекламный ID

Рекламный ID Windows 11 отслеживает, какими приложениями и сервисами вы пользуетесь, чтобы предлагать более актуальную и таргетированную рекламу. К счастью, эту опцию можно отключить в настройках приватности и безопасности. Вы по-прежнему будете получать рекламу, но они не будет персонализированной.

Отключите опциональную диагностику и обратную связь

Windows по умолчанию собирает и необходимые, и опциональные диагностические данные, которые включают в себя характеристики ПК, статистику приложений и активность на сайтах. Сбор необходимой информации отключить никак нельзя, а вот опциональную можно ограничить. Перейдите в меню «Диагностика и обратная связь» и отключите опции, связанные с опциональными данными и улучшением печати. После этого также удалите уже собранные данные в том же меню.

Отключите геолокацию

Windows отслеживает вашу локацию для удаленного поиска устройств и приложений, которым нужны географические данные — например, трекров погоды и клиентов социальных сетей. Если вы не хотите, чтобы ваш ПК разглашал эту информацию, перейдите в меню «Приватность и безопасность» — «Локация», и отключите соответствующий слайдер.

Обновите разрешения установленных приложений

Приложения могут представлять большой риск для безопасности и приватности, особенно те, у которых есть доступ к микрофону, локации, а также вашим файлам. Однако Windows позволяет ограничить их разрешения несколькими способами. Если вы хотите настроить полномочия одного приложения, перейдите в меню «Настройки» — «Приложения» — «Установленные приложения». Найдите приложение, кликните на него и нажмите «Продвинутые опции». После этого на экране появится список разрешений, которые можно изменить.

Отключите историю активности

Функция «История активности» отслеживает, какими приложениями вы пользуетесь, какие файлы открываете и какие сайты посещаете в Edge. Ее можно отключить в настройках приватности, чтобы запретить системе собирать эту информацию.