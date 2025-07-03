В Мексике обнаружили пещеру с останками древних кочевых племен

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) обнаружили доиспанское захоронение кочевых культур, которым более 500 лет. Это важное открытие помогает глубже понять погребальные практики и кочевую культуру древних народов Аридоамерики.

© Naukatv.ru

Исследование началось после обращения местного жителя, сообщившего о разграблении костных останков. INAH при поддержке Национальной комиссии по охраняемым природным территориям (CONANP) провел обследование и обнаружил едва заметное отверстие в скале. Через вертикальный лаз шириной всего 50 см археологи спустились на глубину около 12 метров. На втором уровне они вышли в полукруглую камеру, где нашли человеческие кости, текстиль и фрагменты корзин — все это указывает на ритуальное захоронение.

Несмотря на следы мародерства, исследователи восстановили картину древнего обряда. Тела, вероятно, были завернуты в ткани, уложены в корзины или на циновки и размещены в свертках, содержащих также другие предметы. Такие «погребальные узлы» характерны для кочевых культур северной Мексики. Антропологический анализ выявил останки не менее 17 человек — мужчин, женщин, детей и пожилых. Были обнаружены 12 полных черепов, пять из которых принадлежали детям. Один ребенок имел только молочные зубы, у двоих начиналась смена зубов — это позволяет уточнить возраст умерших.

По словам археолога Юри де ла Росы Гутьерреса:

«Пещера по типу и конструкции напоминает знаменитую пещеру Канделария, исследованную в 1950-х годах. Как и в новом случае, вход в Канделарию представлял собой вертикальный спуск, ведущий к погребальным камерам. Однако новая пещера расположена ближе к границе с США. Древние жители были мастерами в плетении веревок разной толщины — это позволяло им безопасно спускаться на большую глубину в рамках ритуальных обрядов»

Всего было найдено сотни костей и как минимум 15 фрагментов тканей, которые относятся к четырем типам доиспанских циновок. Эти материалы помогут исследователям глубже понять быт, технологические навыки и религиозные практики исчезнувших пустынных обществ.

Из-за угрозы дальнейшего разрушения памятника INAH провел срочную «археологическую эвакуацию». Все останки были перевезены в Региональный музей Ла-Лагуны в Торреоне, где они проходят очистку, консервацию и анализ.