Названы лучшие смартфоны стоимостью до 13 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших бюджетных смартфонов, стоимость которых не превышает 13 тыс. руб.

Открывает список Infinix Hot 50 за 9,4 тыс. руб. Устройство может похвастаться наличием 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, чипом MediaTek Helio G100, IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц.

Следом идет старый, но все еще актуальный Poco M5s с ценником в 10,3 тыс. руб. В смартфоне установлен AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, чип Helio G95, блок из четырех камер на 64, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камера с разрешением 13 Мп и стереодинамики. Единственным недостатком этой модели называют частоту обновления экрана, которая тут составляет 60 Гц.

Замыкает топ сбалансированный смартфон Realme C67. При цене в 12,9 тыс. руб. он может похвастаться IPS-экраном с частотой 90 Гц, энергоэффективным чипом Snapdragon 685, камерой на 108 Мп, стереодинамиками, батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, а также 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.