Россию заподозрили в слежке за космическими разведчиками США

На Западе подозревают Россию в слежке за космическими разведчиками США, пишет «Коммерсантъ».

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«Россия, по данным зарубежных наблюдателей, провела очередное испытание спутника-инспектора, способного менять орбиту и обслуживать другие космические объекты, а также преследовать чужие аппараты, в том числе разведывательные», — говорится в публикации.

Исследователь российских космических программ Барт Хендрикс сообщил 28 июня, что спутник военного назначения «Космос-2558» выпустил на орбиту неизвестный объект, вместе они продолжили преследование спутника USA 326 Национального управления военно-космической разведки США.

Хендрикс предположил, что спутник «Космос-2558» входит в российскую программу «Нивелир», а выпущенный из него воздушный аппарат — субспутник-инспектор.

Отмечается, что подобная теневая деятельность является нормой для космических держав, и формального противоречия международному праву нет.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье сообщало, что НАТО разрабатывает новую систему спутникового наблюдения для мониторинга военных учений, передвижений и боевых действий.