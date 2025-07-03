Яды, меняющие ход истории: как значимые отравления влияли на мир?

Еще в эпоху Средневековья, задолго до появления токсичных химических веществ, одним из главных оружий многих заговорщиков стали яды. К примеру, в Италии для изготовления смертоносных зелий существовали целые фабрики, а продукция «тестировалась» на заключенных и животных.

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Известно, что могущественное семейство Медичи также привлекало специалистов, которые совершенствовали отравляющие вещества, лишая их запаха и вкуса. Подробнее о наиболее значимых отравлениях — в материале MIR24.TV.

«Вино Борджиа» от Екатерины Медичи

Мечтающая о безграничной власти королева Франции Екатерина Медичи часто травила своих недоброжелателей и пользовалась для этого услугами парфюмера Рене. Властолюбие и жестокость привели к тому, что Медичи получила множество неблаговидных прозвищ: «черная вдова», «мадам змея», «отравительница» и «чернокнижница». Лицемерие королевы не знало границ: любой придворный, которого она называла «мой друг», вполне мог считать себя погибшим.

Излюбленным способом травить врагов у Екатерины было угощение их «Вином Борджиа» — у напитка не было ни запаха, ни вкуса, ни противоядия. Есть предположение, что в нем содержались мышьяк, соли меди и фосфор. В зависимости от дозы жертва умирала либо мгновенно, либо через несколько дней. Процесс выглядел так, будто человек угасал от неизвестного недуга.

Одно из самых коварных отравлений произошло в период войн между католиками и гугенотами. Главной политической соперницей Медичи на тот момент была королева Наваррская Жанна д’Альбре. Екатерина приказала парфюмеру Рене изготовить свечу с ядом и отнести в покои Жанны, когда та гостила при дворе. Надышавшись ядовитыми испарениями, Жанна вскоре скончалась. Историкам знакома и другая версия этого события, согласно которой королева Наваррская в тот вечер надела перчатки, подаренные Екатериной. Перчатки, разумеется, были спрыснуты ядом.

Опасная косметика XVI века

Жизнь и смерть матери Ивана Грозного Елены Глинской, а также его первой жены Анастасии Захарьиной-Юрьевой до сих пор окутана тайнами. Сам первый русский царь был уверен, что обеих женщин отравили.

Молодую царицу Глинскую сербско-литовского происхождения русские дворяне попросту ненавидели. После смерти Василия III она стала фактической правительницей государства и вела активную политику. Необходимо сказать, сама Глинская понимала, что ей и ее малолетнему сыну грозит опасность, поэтому уже в первые месяцы регентства она заточила в казематы, сослала и казнила многих своих противников. Не стал исключением даже ее родной дядя, который умер в темнице от голода. Сама Глинская скоропостижно скончалась 4 апреля 1538 года. Не исключено, что причиной ее смерти стало отравление.

Смиренная и кроткая Анастасия, по мнению историков, совсем не была похожа на свою свекровь. Она почти не вмешивалась в политику царя и, тем не менее, могла усмирять его крутой нрав. Известно, что женщина страдала от недостатка железа в крови, а многочисленные беременности лишь сильнее пошатнули ее здоровье. Смерть царицы (после 13 лет брака) вызвала крупные гонения на бояр. Иван Грозный был уверен, что именно приближенные извели любимую супругу.

Однако анализ останков Анастасии и Елены, проведенный в начале текущего столетия, показал, что содержание ртути и других ядовитых веществ в их костях в десять раз превышает норму. При умышленном отравлении яд не успел бы проникнуть так глубоко. Тогда специалисты сделали вывод, что ртуть попадала в организм цариц через опасную косметику (белила), которой тогда пользовались на Руси.

Ядовитый бульон от правительницы Китая

Цыси начинала свою карьеру в качестве обычной наложницы. В конце концов она смогла стать безграничной правительницей всей Китайской империи (1861-1908 годы). Такому профессиональному продвижению во многом способствовали яды.

Первой жертвой Цыси стала вдовствующая императрица. Когда император Сяньфэнь был жив, Цыси, использовав доверие его бесплодной жены, родила императору наследника, а после смерти отца своего ребенка просто убрала ставшую ненужной императрицу. Жертва выпила ядовитый бульон, который Цыси приготовила своими руками.

Также Цыси травила неугодных во время придворных трапез. Ухищрения не помогали: ни серебряные пластинки, с помощью которых проверялось, не отравлена ли пища (от яда они темнели), ни пробовавшие блюда евнухи, ни молитвы богине Гуаньинь — спасительнице от ядов. Многие придворные и императорские наложницы в те далекие годы заводили целые аптеки и личных лекарей с полным набором противоядий.

Внучатый племянник Цыси и последний император Поднебесной Пу И позже вспоминал, что принимал пищу только после того, как ее попробовал его младший брат. Неудивительно: предпоследний император Гуансюй (племянник Цыси, усыновленный ею), также был отравлен. Сама Цыси сильно невзлюбила Гуансюя и, почувствовав приближение смерти, отравила императора мышьяком. Примечательно, что великая императрица скончалась на следующий день от дизентерии.

Пирожные для Григория Распутина

Друг семьи российского императора Николая II, крестьянин и целитель Григорий Распутин был убит во дворце Юсуповых на Мойке. В силу того что оригинал протокола вскрытия не сохранился, об отравлении — как об одной из причин смерти — можно говорить лишь предположительно.

Сцену приготовления к отравлению в своих мемуарах воспроизвел один из зачинщиков убийства — князь Феликс Юсупов.

«Я достал из поставца шкатулку с цианистым калием и положил ее на стол рядом с пирожными. Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки, взял из нее несколько кристалликов яда, истер в порошок. Затем снял верхушки пирожных, посыпал начинку порошком в количестве, способном, по его словам, убить слона. В комнате царило молчанье. Мы взволнованно следили за его действиями. Осталось положить яд в бокалы. Решили класть в последний момент, чтобы отрава не улетучилась».

Однако яд не подействовал. Даже после первого выстрела, если верить Юсупову, Распутин «восстал» из мертвых (сцена произошла за считанные минуты до финальной пули, выпущенной у стен дворца на Мойке):

«Вдруг левый глаз его открылся… Миг — и задрожало, потом приподнялось правое веко. И вот оба распутинских зеленых гадючьих глаза уставились на меня с невыразимой ненавистью. Кровь застыла у меня в жилах. Мышцы мои окаменели. Хочу бежать, звать на помощь — ноги подкосились, в горле спазм. Так и застыл я в столбняке на гранитном полу. И случилось ужасное. Резким движеньем Распутин вскочил на ноги. Выглядел он жутко. Рот его был в пене. Он закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь. Распутин тихо и хрипло повторял мое имя».

Расследование убийства показало, что зачинщиками отравления, помимо князя Феликса Юсупова, были князь Дмитрий Павлович, черносотенец Владимир Пуришкевич и британский агент Освальд Рейнер. Поскольку Юсупов несколько раз менял показания, а российские императорские и британские власти то и дело оказывали влияние на следствие, сведения об убийстве весьма запутаны. Считается, что Распутина сначала заманили в подвал дворца на Мойке, где угостили красным вином и пирожными с цианистым калием, после чего избивали, попытались застрелить и, в конце концов, утопили в Неве.

Зонт для Георгия Маркова

Убийство болгарского писателя-диссидента Георгия Маркова в 1978 году с помощью отравленного зонтика получило в свое время мощный международный резонанс. В архивах болгарской службы безопасности после убийства были обнаружены документы, подписанные первым секретарем болгарской компартии Тодора Живкова. Они свидетельствуют о том, что 14 сотрудников болгарской службы безопасности и один советский сотрудник КГБ были награждены знаками отличия.

Сам Марков работал в Лондоне в болгарской службе BBC. Днем 7 сентября 1978 года он шел по мосту Ватерлоо и получил укол зонтиком от прохожего. Укол был еле заметен, и Марков даже не обратил на него внимания. Уже дома он почувствовал себя плохо и через некоторое время был госпитализирован. Через четыре дня он умер от сердечной недостаточности, успев перед смертью рассказать об эпизоде с зонтом.

При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало высокотоксичное отравляющее вещество рицин — он попал в организм вместе с пулькой диаметром 1,5 миллиметра. В 1980-м году Франция выпустила знаменитую комедию с Пьером Ришаром главной роли, которая так и называлась — «Укол зонтиком».